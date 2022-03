वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डसमध्ये गीत पटणीची नोंद

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

एका मिनिटात तब्बल 39 अवघड योगासने (With 39 difficult yoga poses in one minute ) करून वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डसह (World Book of Records ) इंटरनॅशनल बुक ऑफ रेकॉर्ड (International Book of Records ), वर्ल्डवाइड बुक ऑफ रेकॉर्ड (Worldwide Book of Records )आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड (India Book of Records )मध्ये स्वत:चे नाव कोरणार्‍या तेरा वर्षीय गीत पराग पटणी (Geet Parag Patni ) हिचा नुकताच वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डने गौरव करण्यात आला.