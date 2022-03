विकास कामांसाठी जनसुविधा योजनेअंतर्गत निधी

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना सन 2021-22 जनसुविधा योजनेअंतर्गत( Jansuvidha Yojana ) दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील निफाड, चांदवड, कळवण, दिंडोरी व सुरगाणा या तालुक्यांतील स्मशानभूमीची विविध विकास कामे ( Various development works of the cemetery )करण्यासाठी 1 कोटी 50 लक्ष निधी ( funds ) मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॅा. भारती प्रविण पवार ( Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pravin Pawar ) यांनी दिली.