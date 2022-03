निधी नियोजन ढासळले?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जानेवारी महिन्यात अवघा 20 टक्के निधी खर्च झाला (20 percent of the funds were spent ) होता.पुढील आर्थिक वर्षात राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेमध्ये 53 कोटी रुपये कपात करण्यात आली होती. एकीकडे असमान निधी वाटपावरून लोकप्रतिनिधींचा रोष असताना दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून (District Planning Committee)निधी खर्चाबाबत कोणतेही नियोजन करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.