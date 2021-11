१५ वर्षापासुन फरारी संशयित जेरबंद

शिवीगाळ व दमदाटी करून तुझ्या वडीलांनी आमच्याकडून ६ लाख रुपये घेतले होते. त्याचे आता २४ लाख रूपये झाले आहेत. हे पैसे आम्हाला पाहिजे असल्याने तुझी प्रॉपर्टी आमचे नावावर करून दे असे बोलून संशयीतांनी त्यांच्या चारचाकी वाहनात त्याला बळजबरीने बसवुन एका फ्लॅटवर नेवुन दमदाटी केली व त्यांनतर त्यास दुयम निबंधक कार्यालय (Office of the Second Registrar) येथे नेवून योगेश यांच्या नावावरील ९ ये. हाउसच्या खरेदीखतावर सहया घेवून फिर्यादीची प्रॉपर्टी परविन इराणी याचे नावावर करून घेतली.