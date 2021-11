इंधन स्वस्त; भाजपकडून स्वागत, विरोधकांनी काढला चिमटा

गेल्या चार महीन्यापासुन सातत्याने इंधनाचे दर वाढत आहेत. (fuel rate hike from last four months) त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे बजेट (budget disturbed due to fuel hike) कोलमडेले आहे. रोज होणारी भावावाढ पाहुन चिंता व्यक्त केली जात होती. त्यातच काल रात्री अचानक केंद्र शासनाने (Central Government) शुल्क घटवत सुखद धक्का दिला.