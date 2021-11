प्रीमिअम टूल्स कंपनीकडून चार कोटींची वसुलीचे आदेश

सीटू कार्यालयात पत्रकार परिषदेत अधिक माहिती देतांना डॉ. कराड यांनी सांगितले की, सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रीमियम टूल्स कंपनीने 16 महिन्यांपासून कामगारांचे वेतन थकविले होते. वेतन देण्यास व्यवस्थापन टाळाटाळ करीत असल्याने औद्योगिक वादविवादानुसार कामगार उपायुक्त कार्यालयात (Office of the Deputy Commissioner of Labor) याचिका दाखल केली होती.