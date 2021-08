'नो हेल्मेट नो पेट्रोल', कर्मचाऱ्यास चौघांची मारहाण

पंचवटी | Panchavti

नाशिक शहरात 'नो हेल्मेट नो पेट्रोल' (No Helmet No Petrol) ही मोहीम पोलीस आयुक्त दिपक पांड्येय (Commissioner Of Police Dipak Pandey) यांनी सुरू केलीआहे.