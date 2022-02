नव्याकोऱ्या दुचाकी, रोटाव्हेटर आणि एलईडी चोरायचे; ग्रामीण पोलिसांकडून चौघांना बेड्या

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

दुचाकी, रोटाव्हेटर आणि महागडया एलईडी चोरट्यांना बेड्या ठोकण्यात ग्रामीण पोलिसांना यश आले आहे. याप्रकरणी चार सराईतांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून अनेक मोठे गुन्हे उघडकीस होणार असल्याचा अंदाज पोलिसांना आहे. (four suspects arrested by nashik rural police in robbery bike, rotar, led etc)