महाराष्ट्र चेंबरच्या उद्योग व्यापार परिषदेत आगामी कामांचा आराखडा

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

महाराष्ट्र चेंबरच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त (On the occasion of the golden jubilee year of Maharashtra Chamber )उद्योग व्यापार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आगामी दहा वर्षाच्या कामाचा रोडमॅप बनवून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.