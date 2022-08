केंद्र व राज्यपुरस्कृत योजनांचा मच्छिमारांनी लाभ घ्यावा : डॉ. भारती पवार

नाशिक | Nashik

जिल्ह्यातील अदिवासी व इतर मच्छिमारांनी (Tribals and Fishermen) केंद्र व राज्यपुरस्कृत योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय आरोग्य कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री (Union Minister of State Health and Family Welfare) डॉ.भारती पवार (Dr.Bharti Pawar) यांनी केले आहे...