अखेर नाशिक-वणी रस्ता दुरुस्तीस प्रारंभ

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar) रस्त्यांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्याने त्यांनी याची दखल घेतली. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Department of Public Works) अधिकार्‍यांना या ठिकाणी पाचारण केले व त्यांना चांगलेच धारेवर धरले.