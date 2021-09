अंतिम वर्षातील विद्यार्थीही भरू शकणार टीईटी अर्ज

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

डीएड, बीएड अभ्यासक्रमाच्या ( D.Ed, B.Ed course )अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या (Studying in the final year )विद्यार्थ्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी (टीईटी - TET ) अर्ज भरता येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.