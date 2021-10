कालिका मंदिरात दर्शनासाठी नवरात्रात भरावे लागणार शुल्क

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

नाशिकचे ग्रामदैवत असलेले कालिका मंदिर संस्थान Kalika Mandir Trust पोलीस प्रशासन व मनपा प्रशासन यांची संयुक्त बैठक कालिका मंदिर सभागृहात संपन्न झाली. यामध्ये मंदिरात प्रवेशाकरिता शंभर रुपयाची टोकण पध्दती One hundred rupees token system for entering the temple ठेवण्याचा निर्णय मंदिर प्रशासनातर्फे घेण्यात आला.तर यंदाही यात्रा भरणार नसल्याने नाशिकरांत नाराजी पसरणार आहे.