हेल्मेट मोहीमे बाबत पोलीस आयुक्त म्हणाले...

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

माजी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय (Former Commissioner of Police Deepak Pandey )यांची नुकतीच बदली झाल्याने नो हेल्मेट, नो पेट्रोल ( No Helmet No Petrolv )हा नियम अजूनही लागू आहे का, असा प्रश्न अनेकांना पडला असताना नुकतेच नवनिर्वाचित पोलीस आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारलेले जयंत नाईकनवरे ( Police Commissioner Jayant Naiknavare )यांनी सर्वांचा अभिप्राय घेऊन अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले आहे.