शेती मशागतीसाठी बैलजोडीला पसंती

शेतकर्‍यांचा आधुनिक शेती करण्याकडे कल (The tendency of farmers towards modern farming) वाढत असतानाच आता पेट्रोल, डिझेल, खते, औषधांच्या दरात मोठी वाढ (petrol, diesel, fertilizers, medicines price hike) झाल्याने यंत्राद्वारे शेती (Agriculture) करणे अवघड झाले आहे. साहजिकच ट्रॅक्टरऐवजी (Tractor) बैलजोडीने (Pair of bull) शेती मशागतीचा वापर वाढू लागल्याने बाजारपेठेत बैलांना मागणी वाढली आहे...