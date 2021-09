टपाल विभागाच्या पाकिटावर प्रसिद्ध पैठणी

येवला । प्रतिनिधी Yevla

येवल्याची जगप्रसिद्ध पैठणी The world famous Paithani of Yeola दिसणारा आता डाक विभागाच्या पाकिटावर envelope of the postal department दिसणार आहे. येवल्यातील जगप्रसिद्ध पैठणी आता भारतीय डाक विभागाच्या पाकिटावर देखील दिसणार आजे.