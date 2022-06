नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषद कृषी विभाग(Zilla Parishad Agriculture Department), आत्मा व जिल्हा कृषी अधिक्षक कार्यालय (Office of the Superintendent of Agriculture) यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी (दि.1) कृषी दिनानिमित्त कृषीदिन (Agriculture Day)कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात जिल्हाभरातील प्रयोगशील 19 शेतकर्‍यांचा तसेच दोन शेतकरी गटांचा सन्मान केला जाणार आहे.