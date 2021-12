नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

हेल्मेट वापराकडे दुर्लक्ष करणार्‍या Those who neglect helmet use दुचाकीस्वारांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यासाठी शहरातील 12 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, दहा पैकी किमान पाच मार्क मिळाले नाही तर नापास दुचाकीस्वारांना पुन्हा दोन तासांचा अभ्यास करून परीक्षेला Exam सामोरे जावे लागणार आहे.