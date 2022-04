गंगापूर बालाजी लॉन्स येथे झालेल्या विवाह सोहळ्यात नवरदेव-नवरी चक्क 200 फूट हवेतून गरूडरथातून विवाहस्थळी दाखल (The bride and groom arrived at the wedding venue in an eagle Chariot )झाल्याने विवाहाचा हा नवा प्रवेश पाहून लोकही चकित झाले.

पिंपळगाव बहुला येथील प्रगतिशील शेतकरी सुदाम भावले यांची कन्या नीलम हिचा विवाह अंबड येथील क्रेन व्यावसायिक सुभाष शेळके यांचा मुलगा मोहन याच्याशी ठरला होता.