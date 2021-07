वाहनतळाच्या आरक्षित जागांवर उद्योग उभारणी

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

औद्योगिक क्षेत्रातील ( In the industrial sector )वाढत्या विकासकामांमध्ये एमआयडीसीने आरक्षित केलेल्या वाहन पार्किंगच्या भूखंडाचा ( vehicle parking plot reserved by MIDC )परस्पर उद्देश बदलून विक्री केल्याची घटना समोर आल्याने मध्यंतरी सिन्नरच्या उद्योजकांनी निवेदन देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. याच पार्श्वभूमीवर अंबडलाही पाच एकरचा भूखंड उद्योग विकासासाठी देण्यात येत असल्याचा घाट समोर आल्यामुळे उद्योग क्षेत्रातून तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.