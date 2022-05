विधवा प्रथा हद्दपार करा : चव्हाण

शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात (maharashtra) आजही अनेक कुटुंबात ही परंपरा कायम असून, विधवांना (Widow) मानहानीला सामोरे जावे लागत आहे. विधवा भगिनींची कुचंबना लक्षात घेऊन कोल्हापुरातील (Kolhapur) हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचा (stop the practice of widowhood) घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद आहे. बागलाण तालुक्यातील (baglan taluka) सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाडचा आदर्श घेत या प्रथांना गावातून हद्दपार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या (Member of State Women's Commission) व माजी आ. दीपिका चव्हाण (Former MLA Deepika Chavan) यांनी केले आहे.