मागास विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी केंद्रे

राज्यातील विविध महाविद्यालयांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी For backward class students महाविद्यालयातच समान संधी केंद्रे Equal Opportunity Centers in Colleges स्थापन करण्यात येणार आहेत. शिष्यवृत्ती, फ्री-शिप व इतर शासनाच्या योजना व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासोबतच उद्योजकता व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी आर्थिक न्यायाकरता मार्गदर्शन करणे तसेच संवाद अभियान-युवा संवाद यासारखे कार्यक्रम सुरु करण्यासाठी आता महाविद्यालयातच विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी केंद्रे स्थापन करण्याचे समाजकल्याण विभागाने ठरवले आहे. त्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागमंत्री धनंजय मुंडे Minister for Social Justice and Special Assistance Dhananjay Munde यांनी नुकतेच निर्देश दिले आहेत.