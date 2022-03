पर्यावरण संरक्षण काळाची गरज: पवार

दिंडोरी । प्रतिनिधी | Dindori

‘पृथ्वीच्या संरक्षण (Protection of the earth) करणे ही काळाची गरज ओळखून सर्वांनी पर्यावरणाचे संरक्षण (Protection of the environment) करणे आवश्यक असून यासाठी सर्वस्तरातून पुढाकार घेऊन पर्यावरणाची निगा राखुन आपले कर्तव्य पार पाडू या’, असे आवाहन ग्रामविकास अधिकारी के. के. पवार (Village Development Officer K. Pawar) यांनी केले.