अतिक्रमण कायदा आणि उपाय पुस्तक प्रकाशन

नाशिक। प्रतिनिधी Nashik

अन्याय झालेल्याना न्याय मिळण्यासाठी कायद्याचा वापर व्हावा. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये. देशाला एकसंघ ठेवण्यात न्यायव्यवस्थेची भूमिका (The role of the judiciary )अतिशय महत्त्वाची आहे, असे मत पालकमंत्री छगन भुजबळ (Guardian Minister Chhagan Bhujbal ) यांनी व्यक्त केले.