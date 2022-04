सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्नशील

नाशिकरोड । प्रतिनिधी Nashikroad

व्यवस्थापन अकार्यक्षम असेल, नियमबाह्य कर्जपुरवठा (Illegal lending )केला असेल तर सहकारी बँक असो अथवा राष्ट्रीय बँक असो, खासगी असो किंवा परदेशी बँक असो, ती अडचणीत येतेच. जिल्हा बँका हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. संस्थेचे मालक याऐवजी विश्वस्त या नात्याने काम केले तरच संस्थेची भरभराट होते. सहकारी बँक असो की कारखाना, सभासद, शेतकर्‍यांनी कारभार्‍यांवर बारकाईने लक्ष ठेवावे. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता (Transparency in the field of co-operation)आणण्यासाठी आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar )यांनी केले.