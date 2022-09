शिक्षण विभागाचा लॉगईन आयडी, पासवर्ड हॅक

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

कंत्राटी पध्दतीवर असलेल्या संगणक परिचालकाने (Computer Operator )शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण संचालकांचा लॉग ईन आयडी व पासवर्ड हॅक (Hack login id and password of director of education) करीत जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळांना अंशत: मान्यता यादीत समावेश केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने परीचालकास तातडीने निलंबित केले आहे. दरम्यान या शाळांची चौकशी आता सुरु झाल्याने संबंधित शाळांसह सेवकांचे धाबे दणाणले आहे.