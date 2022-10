'या' तारखेपासून होणार ‘इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स’ सर्वेक्षण

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

केंद्र सरकारच्या (central government) गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाद्वारे (Ministry of Housing and Urban Affairs) मागील दोन वर्षांपासून घेतल्या जात असलेल्या इज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स सर्वेक्षणाच्या (Ease of Living Index Survey) तिसर्‍या पर्वाची 1 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे.