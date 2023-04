उरलं सुरलं पीकही गेलं, शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा

नांदगाव | Nandgaon

घाटमाथा परिसरासोबतच तालुक्यातील इतर ठिकाणी अवकाळी पाऊस व गारपिटीच्या तडाख्यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान (Heavy loss of crops due to rain and hailstorm) झाले आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे...