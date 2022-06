जनआंदोलनांमुळेच योजना मार्गी: खा. डॉ. भामरे

सर्वपक्षीय पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, शहर-तालुक्यातील व्यापारी, नागरिक व महिलांचे असल्याचे माजी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री खा. डॉ. सुभाष भामरे (Former Union Minister of State for Defense Dr. Subhash Bhamre) यांनी स्पष्ट केले.