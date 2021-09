जोरदार पावसामुळे भात पिक काळवंडले

त्यात विविध रोगांचा प्रादुर्भाव (Outbreaks of diseases) झाला असल्याने शेतकरी (Farmers) जेरीस आला आहे. भात पिकात मोठी घट (Big decline in rice crop) होण्याची शक्यता शेतकरीवर्गाकडून वर्तवली जात आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुका कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) मार्गदर्शनाखाली शेतकर्‍यांनी काही ठिकाणी चारसूत्री तसेच अन्य पद्धतीने भाताची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली आहे.

तालुक्यातील 12 हजारांच्या आसपास शेतकर्‍यांनी लागवड केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत हरसूल भागांत हळी भात मोठ्या प्रमाणावर सोंगणीस आला आहे. तर फुलोर्‍यातील भात पिकाचे प्रमाणही तितकेच आहे. गेल्या आठवडाभरापासून या भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावल्यामुळे नुकतेच सोंगणीस आलेल्या हळी भात काळवंडुन जाण्याची शक्यता आहे.