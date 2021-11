मनपा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ड्रेसकोड

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत Under the overall education campaign शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती,जमातीची मुले तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश वाटप केले जातात. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या या गणवेशाची गुणवत्ता School Uniform आता महापालिकेच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थापन समितीमार्फत तपासली जाणार असून, विद्यार्थ्यांमधील गणवेशांचे वेगळेपण संपवून सर्वच विद्यार्थ्यांना ड्रेसकोड देण्याचा निर्णय यानुसार घेण्यात आला आहे.