संशयित दरोडेखोराचे रेखाचित्र प्रसिद्ध

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

सातपूर येथे उद्योजक बाबुशेठ नागरगोजे ( Entrepreneur Babusheth Nagargoje )यांच्या घरावर चार ते पाच जणांच्या टोळीने दिवसाढवळ्या दरोडा टाकला होता ( robbery Case in Satpur ) या दरोड्यातील संशयीता पैकी एकाचे रेखाचित्र (Drawing of the suspect )पोलिसांनी सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहे. सातपूर पोलिसांना दरोडेखोरांनी वापरलेल्य चारचाकी वाहनाचा शोध मंगळवारी लागला. हे वाहन ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीते असल्याचे समजले. त्यानुसार सातपूर पोलिसांचे गुन्हे शोध पथक मंगळवारी ठाण्याकडे रवाना करण्यात आले आहे.