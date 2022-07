निधी नियोजनाला वेळ नाही का?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे नियोजन तत्काळ केले जाते. मात्र केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन(Planning of Finance Commission funds) करायला आपल्याकडे वेळ का नाही? अशा शब्दांत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी जिल्हा परिषदेतील अधिकार्‍यांची कानउघाडणी केली.