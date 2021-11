शेतीचा वीजपुरवठा तोडू नका

यावेळी कृषी विभाग (Department of Agriculture), महसूल विभाग (Department of Revenue), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (Department of Public Works), पंचायत समिती (panchayat samiti), नगरपालिका (Municipality), वनविभागच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री डॉ.भारती पवार यांनी सर्व अधिकार्‍यांना सांगितले की कोणाची अडवणूक करू नका सर्वसामान्यांना आपल्या विभागाकडे आल्यानंतर न्याय द्या.