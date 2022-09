जि.प. गुणवंत शिक्षक पुरस्कारांचे आज वितरण

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे ( Primary Education Department of Zilla Parishad) शिक्षक दिनानिमित्त देण्यात येणार्‍या गुणवंत शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण ( Teachers Award )आज (दि.16) दुपारी 12 वा. येथील प. सा. नाट्यगृहात करण्यात येणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली व बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण होणार आहे.