आरोग्य केंद्रात रुग्णांची अवहेलना

मद्यपी कर्मचार्‍यांचे धमकावणे तसेच रात्री-अपरात्री रुग्णांबरोबर आलेल्या महिलांना दवाखान्याबाहेर काढणे यासह येथील नानाविध समस्यांचा सामना करावा लागत असतांना प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer of Primary Health Center) देखील नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar) यांच्या मतदार संघात (Constituency) असलेल्या येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिलांना नानाविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.