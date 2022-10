शिक्षक समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

निफाड । प्रतिनिधी | Niphad

जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा बंदरे व खनिजकर्ममंत्री दादा भुसे (Guardian Minister and Minister of Ports and Mineral Works Dada Bhuse) यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या (Maharashtra State Primary Teachers Committee) शिष्टमंडळाने ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या (teachers) प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा केली.