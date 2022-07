आपत्तीवर मात करण्यासाठी उपाययोजनांवर भर द्या

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे ( Rain )अनेक ठिकाणी आपत्तीसदृश परिस्थिती(Disaster-like situation) निर्माण झाली आहे. या आपत्तीवर मात करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयासोबतच शाश्वत स्वरुपाचे उपाय करण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharti Pawar)यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले आहेत.