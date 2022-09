दिंडोरी तालुका वार्तापत्र: मतदारांची वाढती नाराजी लोकप्रतिनिधींसाठी धोक्याची ‘घंटा’

दिंडोरी | संदिप गुंजाळ | Dindori

दिंडोरी (dindori) लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघ (Lok Sabha and Assembly constituencies) यंदा जरा लाभदायकच ठरला. खासदार (MP) केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री (Union Minister of State for Health) झाल्या तर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षच नाही तर काही कालावधीसाठी प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून पदभार सांभाळण्याचाही योग आला.