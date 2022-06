समस्या दिंडोरीची: पशुवैद्यकियची जीर्ण इमारत केव्हा पाडणार?

परंतू त्या प्रस्तावाकडे संबंधित अधिकार्‍यांनी पाठ फिरवल्याने आजही तो प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांनी त्या प्रस्तावाला चालना देण्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही ? हा एक संशोधनाचा विषय ठरत आहे. परंतू दुसरीकडे पशुवैद्यकीय विभागातील (Department of Veterinary Medicine) संबंधित अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षतेमुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात ( safety of students is at stake) आली आहे. ‘चुकी पशुवैद्यकीय विभागाची आणि जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांंचा जीव टांगणीला’ असा प्रकार या निमित्ताने बघावयास मिळत आहे.