दिंंडोरी नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष बिनविरोध?

दिंडोरी नगरपंचायतीत नगराध्यक्ष कुणाचा बसणार? Who will be the Mayor of Dindori Nagar Panchayat? याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात होते. रोज नवनवीन घडामोडींमुळे नगरपंचायतीचे राजकारण रंगतदार झाली आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात दिलजमाई होवूच शकत नसल्याचा अंदाज लावत भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. तेव्हा भाजप सत्तेत राहिल, परंतु ते शिवसेनेसोबत जातील की राष्ट्रवादीसोबत याविषयी चर्चेला उधाण आले असतांनाच शिवसेना आणि राष्ट्रीय काँग्रेसने राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन दिंडोरी नगरपंचायतीवर महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आणि भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले.

भाजपला बाजूला ठेवून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दिलजमाई करण्यात राष्ट्रीय काँग्रेसने अर्थातच तालुकाध्यक्ष सुनील आव्हाड यांनी महत्वाची भुमिका बजावल्याची चर्चा आहे.