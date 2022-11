दिंडोरी अतिक्रमणाचा मुद्दा न्यायालयात; 'या' दिवशी होणार उच्च न्यायालयात सुनावणी

माजी आमदार रामदास चारोस्कर (Former MLA Ramdas Charoskar) यांच्या मार्गदर्शनाने दिंडोरीचे नगरसेवक अ‍ॅड. गणेश बोरस्ते, हेमंत पगारे यांनी नुकतेच बाळासाहेबाची शिवसेनेचे राज्य समन्वयक (State Coordinator of Shiv Sena) माजी महापौर नरेश मस्के (Former Mayor Naresh Maske) यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांची भेट घेतली.