डिजिटल आर्थिक व्यवहार गरजेचे : तनपुरे

संगणक आणि स्पर्धेच्या युगात शेतीशी निगडीत असलेल्या ग्रामीण भागातील ( Rural Areas ) प्रत्येक व्यक्तीचे आर्थिक व्यवहार (Financial transactions) विनाविलंब होणे गरजेचे आहेत. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने डिजिटल पध्दतीने (Financial transactions through Digital System )व्यवहार केले पाहिजे. डिजिटल व्यवहार 24 तास कधीही करु शकता असे प्रतिप्रादन नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती मुख्याधिकारी प्रविण तनपुरे यांनी केले.