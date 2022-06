दुशिंगपूर सोसायटीच्या चेअरमनपदी ढमाले

सिन्नर । वार्ताहर | Sinnar

तालुक्यातील दुशिंगपूर (Dushingpur) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीच्या (Various Executive Service Cooperative Societies) चेअरमनपदी नाना चांगदेव ढमाले (Nana Changdev Dhamale as the Chairman) यांची तर व्हा. चेअरमनपदी अण्णा राजाराम दौंड यांची बिनविरोध निवड झाली.