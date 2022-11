देवमामलेदार स्मारकाचे काम नित्कृष्ट?

त्या अनुषंगाने तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री (Union Minister of State for Defence) व विद्यमान खा.डॉ. सुभाष भामरे (MP Dr. Subhash Bhamre) यांच्या प्रयत्नातून व तत्कालीन पर्यटन विकास मंत्री जयकुमार रावल (Former Tourism Development Minister Jayakumar Rawal) यांच्या माध्यमातून या स्मारकासाठी चार कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र प्रारंभीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेले असून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार (Corruption) झाल्याचा आरोप करीत संबंधित ठेकेदारावर तात्काळ कारवाई करावी यासाठी आमरण उपोषण (hunger strike) सुरू केल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.