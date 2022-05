निधी मंजूर होऊनही रस्ता कामाला मुहूर्त नाही

म्हाळसाकोरे । वार्ताहर | Mhalasakore

म्हाळसाकोरे (Mhalasakore) ते तारुखेडले (Tarukhedale) या 4 कि.मी. अंतराच्या रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे (potholes) पडल्याने रस्त्यावर अपघाताचे (accidents) प्रमाण वाढले आहे. या रस्त्यासाठी केंद्रीय कुटुंब कल्याण व आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार (Union Minister of State for Family Welfare and Health Bharti Pawar) यांनी निधी मंजूर (Funding approved) करून रस्त्याचे भुमिपूजन (bhumipujan) देखील झाले आहे. मात्र प्रत्यक्षात या रस्त्याच्या कामाला (road work) सुरुवात झाली नसल्याने आता हा रस्ता होणार तरी कधी असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.