Deshdoot News Impact : विनता नदीवरील पुलाच्या कामास सुरवात

सारोळेखुर्द। संदेश गिरी Sarole Khurd

पिंपळगाव-लासलगाव ( Pimpalgaon - Lasalgaon ) या दोन बाजारपेठांना जवळच्या मार्गाने जोडणार्‍या या रस्त्यावरील सारोळेखुर्द गावाजवळील( Sarole Khurd Village ) विनता नदीवरील पुलाचे काम रखडलेले होते ( Work on the bridge over the Vinta River was stalled) . परिणामी दै. देशदूतने याप्रश्नी आवाज उठवताच संबंधित ठेकेदाराने लागलीच पुलाचे बंद पडलेल्या कामास युद्ध पातळीवर सुरुवात केल्याने शेतकरी, शेतमजूर, प्रवासी व विद्यार्थ्यांनी देशदूतचे आभार मानले.