सरकारकडून लोकशाहीची गळचेपीः पवार

शहरातील ज्येष्ठ नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आ. शेख रशीद (Senior leader of NCP, former A. Sheikh Rasheed) यांच्या राजकीय (politics) व सामाजिक वाटचालीस 40 वर्षे पुर्ण झाल्याबद्दल येथील नुरबाग मैदानावर आयोजित नागरी सत्कार सोहळ्यात प्रमुख अतिथी म्हणून मार्गदर्शन करतांना विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Leader of Opposition Ajit Pawar) बोलत होते. यावेळी केंद्र व राज्य शासनातर्फे सुरू असलेल्या जातीयवाद पोषक राजकारणावर पवार यांनी हल्ला चढविला.