देवळा । प्रतिनिधी deola

देवळा (deola) ग्रामीण रूग्णालयांसाठी (rural hospital) मंजूर झालेल्या प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पाचे लोकार्पण (Dedication of Oxygen Generation Project) केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar) यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्राणवायू निर्मिती प्रकल्पामुळे रूग्णांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे. ग्रामीण रूग्णालयात रूग्णांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा मिळाव्यात या दृष्टीकोनातून लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन ना.डॉ. पवार यांनी यावेळी बोलतांना दिले.