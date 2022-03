फिरत्या मिनी रुग्णालयाचे लोकार्पण

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

श्रीगुरुजी रुग्णालय संचलित सेवा संकल्प समिती (Seva Sankalp Samiti - Guruji Hospital ) व केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार (Union Minister of State for Health Dr. Bharti Pawar ) यांच्या पुढाकाराने राज्यातील पहिले फिरते मिनी मोबाइल रुग्णालयाचे लोकार्पण (Dedication of the first mobile mini hospital in the state ) व उद्घाटन सोहळा मुंजे सभागृह येथे उत्साहात झाला.